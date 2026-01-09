Внаслідок атаки у Києві пошкоджені пів сотні будинків

Внаслідок російського обстрілу у ніч на 9 січня, половина від усіх багатоповерхівок у Києві залишилася без опалення. Також у місті та області знеструмлені пів мільйона споживачів, є проблеми з водопостачанням, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, половина багатоквартирних будинків у Києві – майже 6000 будівель – залишилися без теплопостачання. Причиною стало ураження критичної інфраструктури в місті.

«Комунальники заживили соціальні заклади – зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян», – написав Кличко.

«Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними. Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», – написав мер.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко назвав нічну атаку на Київ однією з найскладніших для міста, а Кличко – найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури Києва. У місті є руйнування на 29 локаціях, пошкоджені понад 50 будинків та чотири заклади освіти. За словами премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко, у ніч на 9 січня росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні.

Крім відсутності опалення, у 500 тисяч користувачів у Києві та Київщині немає світла. За даними міністерства енергетики, через пошкодження електромереж на лівому березі Києва та в частині області запровадили аварійні відключення.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня росіяни масовано обстріляли Київ. Внаслідок цього загинули чотири людини, щонайменше 24 зазнали поранень.