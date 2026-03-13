Підозри отримали Ірина Мауль та Марія Дацків

СБУ спільно з прокурорами повідомили про підозри двом чиновницям Львівської міськради: заступниці директора департаменту ЖКГ – начальниці управління інженерного господарства Ірині Мауль та провідній спеціалістці відділу водопостачання цього ж управління Марії Дацків за перешкоджання діяльності ЗСУ. За даними СБУ, чиновниці причетні до фіктивного працевлаштування щонайменше 20 військовозобов’язаних чоловіків у комунальне ремонтно-аварійне підприємство.

Як повідомили в п’ятницю, 13 березня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, тепер вже колишня директорка комунального підприємства організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних з метою бронювання та уникнення мобілізації. Для реалізації плану вона залучила свою підлеглу – головну економістку комунального підприємства.

За версією правоохоронців, економістка вносила у фінансову звітність недостовірні дані про нібито відпрацьований ухилянтами час та здійснювала нарахування їм заробітної плати.

«Наразі задокументовано, що за період з квітня 2024 до серпня 2025 року було фіктивно працевлаштовано сім чоловіків віком від 29 до 46 років (на момент оформлення трудових відносин). Четверо з них були зараховані двірниками, двоє – водіями та один перебував на посаді слюсаря-сантехніка», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За інформацією СБУ, загалом фігурантки допомогли уникнути мобілізації щонайменше 20 чоловікам.

Фактично ж згадані чоловіки на роботу в комунальне підприємство не ходили, адже працювали в інших сферах: продавцем запчастин, водієм, фотографом, продавцем-консультантом медичних виробів, далекобійником по Україні та директором СТО. Водночас частину заробітної плати, отриманої в комунальному підприємстві, чоловіки регулярно перераховували на банківські рахунки директорки та фінансистки.

Чиновниці отримали підозри, суд обрав їм запобіжні заходи

Колишній директорці комунального підприємства повідомили про підозру в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 ККУ), а колишній головній економістці цього ж підприємства – у пособництві в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ(ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави. У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що заставу визначено у розмірі понад 200 тис. грн кожній. Вирішується питання про відсторонення чиновниць від посад у Львівській міськраді.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела обшуки у Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві на вул. Пекарській, 95, яке зараз очолює Руслан Новосельський, та в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. Підозри отримали заступниця директора департаменту – начальниця управління інженерного господарства Ірина Мауль та провідна спеціалістка відділу водопостачання цього ж управління Марія Дацків, які раніше працювали у згаданому комунальному підприємстві директоркою та економісткою.