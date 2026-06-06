Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa

Шведський суд ухвалив рішення, яким визнав законним арешт вантажного судна Caffa, затриманого в Балтійському морі, та дозволив його подальшу передачу Україні в межах розслідування щодо вивезення зерна з окупованих Росією територій. Про це у п’ятницю, 5 червня, повідомило агентство Reuters.

Відомо, що судно було затримане у березні поблизу південного узбережжя Швеції. За даними берегової охорони, воно рухалося під фальшивим прапором, а також порушувало морське законодавство та вимоги безпеки через неналежний технічний стан.

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Україна домагається передачі судна як частини розслідування воєнних злочинів, пов’язаних із незаконним привласненням та вивезенням майна з тимчасово окупованих територій. Шведський прокурор Хокан Ларссон зазначив, що суд підтвердив законність арешту та можливість передачі судна українській стороні. Водночас рішення ще не набуло чинності – власник судна має право подати апеляцію протягом трьох тижнів.

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Нагадаємо, Caffa – це універсальне суховантажне судно, яке ходить під прапором Гвінеї. За даними сайту ГУР War&Sanctions, корабель залучали до викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у липні 2025 року судно вивезло до Сирії агропродукцію з Севастополя.