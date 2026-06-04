Швеція арештувала підсанкційне судно Caffa за запитом України
Суховантажний корабель міг бути залучений до вивезення української продукції з ТОТ України
У четвер, 4 червня, суд у Швеції арештував підсанкційне судно Caffa. Це вперше іноземний суд підтвердив арешт судна, яке могло перевозити крадені продукти з окупованих територій України, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
«За даними слідства, Caffa систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False», – розповів генпрокурор.
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У березні Офіс генпрокурора звернувся до Мінʼюсту Швеції із запитом про правову міжнародну допомогу. Зокрема, українські прокурори просили Швецію провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу і арештувати Caffa.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Шведські правоохоронці відповіли на запит та виконали прохання ОГП. 4 червня суд затвердив арешт цього судна.
Зазначимо, Caffa – це універсальне суховантажне судно, яке ходить під прапором Гвінеї. За даними сайту ГУР War&Sanctions, корабель залучали до викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у липні 2025 року судно вивезло до Сирії агропродукцію з Севастополя.
25 листопада 2025 року Україна застосувала проти Caffa санкції.