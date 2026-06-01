Проти затриманого судна минулого року запровадили санкції ЄС та США

Військово-морські сили Франції за підтримки Великої Британії затримали підсанкційний танкер, який прямував з Росії. Про це повідомив у понеділок, 1 червня, президент Франції Емманюель Макрон.

За словами президента, операція з перехоплення танкера відбулася в Атлантичному океані за підтримки кількох країн-партнерів. Зокрема, затримати судно допомагала Велика Британія.

На відео, оприлюдненому Емманюелем Макроном, видно корабель, на який з гелікоптера висаджуються спецпризначенці. Зазначається, що військові затримали танкер Tagor, який, за даними MarineTraffic, рухався з Баренцового моря до порту в Камеруні.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Неприйнятно, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для довкілля та безпеки всіх», – написав Макрон.

За даними MarineTraffic, корабель Tagor, який ходить під прапором Мадагаскару, завантажував нафту з підсанкційного плавучого сховища «Умба», яке вважається ключовим елементом ланцюга здійснення експорту арктичної російської нафти. І «Умба», і Tagor фігурують на порталі ГУР War&Sanctions як кораблі, що залучені до війни проти України.

Додамо, проти «Умби» Україна запровадила санкції наприкінці квітня 2026 року. Проти танкера Tagor у 2025 році запровадили санкції ЄС, США, Швейцарія, Україна та Велика Британія.

«Танкер Tagor є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, головного політичного радника Верховного лідера Ірану. Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та росії, а також інші вантажі, покупцям по всьому світу, забезпечуючи десятки мільярдів доларів прибутку», – йдеться на сайті War&Sanctions.

Зазначимо, у березні 2026 року Франція також затримала танкер «тіньового флоту» Росії. Корабель Deyna йшов під фальшивим прапором африканської країни Мозамбік і прямував із російського Мурманська. Його затримали французькі моряки спільно з британськими союзниками.