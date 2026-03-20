Танкер Deyna затримали французькі моряки спільно з британськими союзниками

Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі нафтовий танкер, який пов’язують із «тіньовим флотом» Росії. Про це в п’ятницю, 20 березня, повідомили президент Франції Еммануель Макрон та інформагентство Reuters.

Зазначається, що танкер Deyna йшов під фальшивим прапором африканської країни Мозамбік і прямував із російського Мурманська. Його затримали французькі моряки спільно з британськими союзниками.

На вимогу прокурора судно доправили до визначеного місця стоянки для проведення перевірки, повідомили французькі військові.

Президент Франції підкреслив, що навіть війна в Ірані не змусить Францію відмовитися від підтримки України, де триває агресивна війна Росії.

«Ці судна, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть отримати прибуток і фінансують військові дії Росії. Ми не дозволимо цього», – написав Еммануель Макрон в іксі.

Reuters нагадує, що вже другий випадок за останні місяці, коли Франція затримує пов’язані з РФ танкери. У січні французи зупинили нафтовий танкер Grinch між південним узбережжям Іспанії та північчю Марокко через підозру в причетності до «тіньового флоту».

Окрім того, на початку березня французькі військові допомогли Бельгії провести ще одну подібну операцію.