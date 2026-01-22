ВМС Франції затримали нафтовий танкер, що прямував з Росії

Військово-морські сили Франції затримали у Середземному морі підсанкційний танкер, що прямував з Росії. Про це у четвер, 22 січня, повідомив президент Франції Емманюель Макрон у своєму дописі в соцмережі ікс.

За словами Емманюеля Макрона, затримання нафтового танкера відбулось вранці 22 січня. Судно перебуває під міжнародними санкції та підозрюється у використанні прапорів інших країн під час рейсів.

«Операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників. Вона була здійснена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права», – повідомив Емманюель Макрон.

За словами французького президента, щодо затриманого танкера розпочали розслідування.

«Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність “тіньового флоту” сприяє фінансуванню війни агресії проти України», – наголосив Емманюель Макрон.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Військово-морські сили Швеції заявили, що Росія розгорнула у Балтійському морі військову операцію з захисту своїх танкерів тіньового флоту. Про це свідчить присутність російських військових на суднах, що експортують нафту та нафтопродукти в обхід санкцій.

До слова, у серпні 2025 року приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas розповідала про роботу крюїнгових компаній, що допомагають працювати тіньовому флоту Росії, підшукуючи для нього екіпажі.