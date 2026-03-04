Роману Химі загрожує до 10 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього керівника прокуратури області Івано-Франківської області Романа Хими. Підозрюваний у хабарництві експосадовець зможе вийти з-під варти, якщо внесе 4,3 млн грн застави, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у середу, 4 березня,

Роман Хима або заставодавець повинен внести гроші на депозитний рахунок ВАКС не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. У такому разі на підозрюваного покладуть обов’язки прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю. Термін запобіжного заходу – 2 місяці.

Нагадаємо, Роман Хима та начальник одного з управлінь Івано-Франківської обласної прокуратури отримали підозри 26 лютого. За даними НАБУ, головний прокурор Прикарпаття разом з підлеглим вимагали та одержували хабарі від компаній за непритягнення до відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних справ.

Роману Химі інкримінують хабарництво у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.