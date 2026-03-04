Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Канада, Нідерланди, Хорватія та Литва оголосили про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор

Польське телебачення TVP не транслюватиме спортсменів, які виступатимуть під прапорами Росії та Білорусі, під час церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіна 2026. Про це повідомив польський національний мовник, у середу, 4 березня.

Польське телебачення TVP заявило, що якщо в трансляції церемонії відкриття з’являться спортсмени, які представляють Росію або Білорусь, трансляцію буде перервано. Натомість в ефірі з’явиться банер із написом: «SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ» (Солідарність з Україною. TVP Sport виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у спортивних змаганнях).

Крім того, якщо польський спортсмен здобуде срібну або бронзову медаль, а дисципліну виграє представник Росії чи Білорусі, момент нагородження покажуть, однак трансляцію завершать до виконання гімнів і підняття прапорів.

Рішення TVP підтримав Польський паралімпійський комітет. Президент організації Лукаш Шеліга заявив, що польська команда також не братиме участі у церемонії відкриття ігор у межах протесту.

«Ми були вражені рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам представляти свої країни на майбутніх зимових Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіна 2026 року. Ми розглядаємо цей вибір як тривожний прояв розмивання відповідальності Росії та Білорусі за злочини, скоєні в Україні, з чим ми не погоджуємося і ніколи не погодимося. Ми хочемо представити спортивні змагання людей з інвалідністю, але спорт не може виправдовувати насильство, вбивства та порушення прав людини», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри 2026 року у Мілані-Кортіна розпочнуться 6 березня 2026 року.