Польське телебачення не показуватиме росіян і білорусів на Паралімпіаді-2026 у Мілані-Кортіна
Польська команда не братиме участі у церемонії відкриття ігор у межах протесту
Польське телебачення TVP не транслюватиме спортсменів, які виступатимуть під прапорами Росії та Білорусі, під час церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіна 2026. Про це повідомив польський національний мовник, у середу, 4 березня.
Польське телебачення TVP заявило, що якщо в трансляції церемонії відкриття з’являться спортсмени, які представляють Росію або Білорусь, трансляцію буде перервано. Натомість в ефірі з’явиться банер із написом: «SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ» (Солідарність з Україною. TVP Sport виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у спортивних змаганнях).
Крім того, якщо польський спортсмен здобуде срібну або бронзову медаль, а дисципліну виграє представник Росії чи Білорусі, момент нагородження покажуть, однак трансляцію завершать до виконання гімнів і підняття прапорів.
Рішення TVP підтримав Польський паралімпійський комітет. Президент організації Лукаш Шеліга заявив, що польська команда також не братиме участі у церемонії відкриття ігор у межах протесту.
«Ми були вражені рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам представляти свої країни на майбутніх зимових Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіна 2026 року. Ми розглядаємо цей вибір як тривожний прояв розмивання відповідальності Росії та Білорусі за злочини, скоєні в Україні, з чим ми не погоджуємося і ніколи не погодимося. Ми хочемо представити спортивні змагання людей з інвалідністю, але спорт не може виправдовувати насильство, вбивства та порушення прав людини», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що Паралімпійські ігри 2026 року у Мілані-Кортіна розпочнуться 6 березня 2026 року.