Україна забезпечена необхідними обсягами газу і має альтернативні джерела постачання

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що можливе припинення постачання газу з боку Угорщини може обернутися значними економічними втратами для Будапешта. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами у середу, 25 березня.

За його словами, наразі імпорт газу з Угорщини триває, однак у разі ухвалення відповідного рішення прем’єр-міністром Віктором Орбаном, угорська економіка може втратити понад один мільярд доларів. Тихий зазначив, що саме таку суму Угорщина отримала у 2025 році від експорту газу в Україну. Він підкреслив, що в такому випадку ці гроші фактично будуть втрачені для угорських громадян.

Водночас у МЗС наголосили, що Україна забезпечена необхідними обсягами газу і має альтернативні джерела постачання навіть у разі припинення імпорту з Угорщини. У відомстві також підкреслили, що енергетична система країни є диверсифікованою, що дозволяє зменшувати залежність від окремих постачальників.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливість припинення постачання газу до України до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». 17 березня Київ повідомляв, що для ремонту нафтопроводу знадобиться шість тижнів.

Варто відзначити, що через несправність нафтопроводу Братислава та Будапешт вже оголосили про припинення постачання Україні дизпалива. Також Словаччина заявила про розірвання угоди з НЕК «Укренерго» щодо екстреного постачання Україні електроенергії. Крім цього, Угорщина наклала «вето» на ініціативу Євросоюзу щодо виділення Києву позики у розмірі 90 млрд євро.