Суди чотири рази призначали чоловікові покарання у вигляді 13-річного ув’язнення

Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив позов Василя Гаврилюка, зобов’язавши державу компенсувати йому 5 млн грн завданої моральної шкоди через ув’язнення за умисне вбивство, яке він не скоював.

У 2013 році 28-річного чоловіка, раніше судимого за крадіжку, звинуватили у жорстокому вбивстві та пограбуванні пенсіонерки. Ножа, яким жінці завдали смертельних ударів, не знайшли. Очевидців події теж не було, а доказом став відбиток пальця обвинуваченого на батареї мобільного телефона загиблої, який підібрали в траві за декілька кілометрів від будинку, де трапилося вбивство.

У суді Василь Гаврилюк пояснював, що мав багато телефонів, адже займався їх ремонтом і припустив, що правоохоронці сфальсифікували доказ, підмінивши батарею на одну з тих, що були у вилучених у нього під час обшуків телефонах.

Суди чотири рази призначали чоловікові покарання у вигляді 13-річного ув’язнення. За ґратами він провів 6 років і 6 місяців, відбувши покарання у повному обсязі, адже за законом йому зарахували один день попереднього увʼязнення за два дні позбавлення волі.

У січні 2025 року Верховний суд скасував усі попередні рішення і закрив справу, дійшовши висновку, що обвинувачення не доведено, доказів для цього недостатньо, а можливості їх отримати вичерпані. У грудні 2025 року Коломийський міськрайонний суд частково задовольнив позов Василя Гаврилюка, ухваливши виплатити йому 2 млн грн компенсації за завдану моральну шкоду.

Чоловік подав апеляцію з вимогою збільшити суму компенсації до 15 млн грн. Позицію аргументував тим, що перед ув’язненням був приватним підприємцем, однак після звільнення не зміг відновити свою діяльність, адже через незаконні звинувачення та недовіру з ним відмовлялись співпрацювати і він постійно повинен був доводити свою невинуватість.

«Позивач утримувався в місцях позбавлення волі майже 7 років, а кримінальне переслідування тривало понад 11 років, що перевищило строки кримінального провадження, передбачені законом. Ці переживання тривали протягом величезного проміжку часу в житті позивача у молодому віці, що позбавило його можливості реалізувати свої плани на життя, а зайняття підприємницькою діяльністю взагалі унеможливило, порушило стосунки з людьми, членами сім’ї та друзями», – йдеться у постанові суду від 13 березня.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Максюта задовольнила позов Василя Гаврилюка, зобов’язавши державу компенсувати йому 5 млн грн завданої моральної шкоди.