Андрій Єрмак почав юридичні консультації військових

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак разом з командою адвокатів розпочав консультації військових, які перебувають у зоні бойових дій. Консультації відбуваються у межах реалізації нового проєкту «Адвокат+», який започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України. Про це у пʼятницю, 3 квітня, повідомили на сайті НААУ. Комітет створили за ініціативи Андрія Єрмака.

Вказується, що мета проєкту «Адвокат+» – юридична підтримка військових на рівні бригад. У межах «пілоту» проєкту Андрій Єрмак, члени комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж та радник голови НААУ Артемій Карпенко цього тижня здійснили перші виїзди до військових у зоні бойових дій. Адвокати зустрілися з бійцями 157-ї окремої механізованої бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ, а також 3-ї бригади «Спартан» Національної гвардії.

«Перші виїзди підтвердили запит на живу юридичну підтримку в частині базових і водночас критичних питань: проходження служби, грошове забезпечення, ВЛК, переведення, оформлення документів і рапортів», – йдеться у повідомленні НААУ.

Зазначається, що надалі проєкт поєднуватиме цифрові інструменти, а також роботу адвокатів у підрозділах Сил оборони.

«Триває формування мережі адвокатів для масштабування проєкту. Наступний етап – систематизація отриманих запитів, доопрацювання алгоритмів допомоги та поступове масштабування ініціативи на інші підрозділи Сил оборони України», – повідомили в НААУ.

Нагадаємо, після звільнення з ОП у листопаді 2025 року Андрій Єрмак у коментарі для американської газети New York Post заявив, що піде на фронт. Однак у січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність.

26 березня 2026 року «Українська правда» зауважила, що Андрій Єрмак активізувався у сфері адвокатури. Журналісти припускали, що він може впливати на підготовку нового профільного закону. Зазначалось, що 12 січня Кабмін створив робочу групу, яка розробляє законопроєкт про адвокатуру, до якої увійшли представники Національної асоціації адвокатів України (НААУ), Офісу Президента, уряду, громадських організацій і міжнародних партнерів. За словами співрозмовників «УП», після того, як Єрмак очолив один із комітетів у структурі адвокатури, активізувалися вимоги НААУ щодо збільшення своєї присутності у робочій групі.