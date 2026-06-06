Олег Тягнибок – командир батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике Поле»

Колишній народний депутат Олег Тягнибок, який нині є командиром батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике Поле», отримав поранення внаслідок атаки FPV-дрона. Про це у п’ятницю, 5 червня, повідомив заступник командира роти батальйону 128-ї бригади, старший лейтенант Тимур Книш.

Як стало відомо, Тягнибок отримав поранення під час пересування територією гарнізону – FPV-дрон влучив безпосередньо в автомобіль, у якому перебував екснардеп.

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Внаслідок атаки Тягнибок отримав контузію, баротравми та струс.

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«Дякувати Богові, що ця новина стала, я б сказав, гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками – це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива, вижила, надали медичну допомогу. Ми зараз слідкуємо за його здоров’ям», – зазначив Книш.

Олег Тягнибок – голова партії «ВО Свобода» та народний депутат VII скликання. У 2014 році він балотувався на посаду президента України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ, призупинивши політичну діяльність. Згодом обіймав посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 128-ї бригади, а у 2025 році отримав звання підполковника та очолив батальйон безпілотних систем.