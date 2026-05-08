Олег Ляшко мобілізувався у жовтні 2022 року до 63-ї ОМБр

Колишнього депутата та військовослужбовця Олега Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу ОК «Схід». Про це у пʼятницю, 8 травня, повідомила «Українська правда» з посиланням на поінформованих співрозмовників у Силах оборони.

За даними джерел видання, рішенням командування Сухопутних військ 6 травня 2026 року Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБр 3 армійського корпусу ОК «Схід». Зазначається, що Ляшко мав звання старшого лейтенанта, а штатно-посадова категорія передбачає, що обіймати її має підполковник.

Після звільнення 53-річного Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» зі штатно-посадовою категорією «полковник». Втім, за даними співрозмовника «УП», про отримання Олегом Ляшком звання полковника не йдеться.

У квітні мережею ширилася інформація, що батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБР масштабували до окремого полку у складі 3-го армійського корпусу. Втім, за даними УП, Олег Ляшко не залишився командувати розширеним підрозділом, а пішов на підвищення.

У пресслужбах ОК «Схід», 11-го армійського корпусу, а також на сторінці Олега Ляшка у фейсбуці призначення екснардепа наразі не коментували.

Нагадаємо, Олега Ляшка, який долучився до ЗСУ у званні «солдат» у жовтні 2022 року, призначили командиром батальйону БПС 63 ОМБр через два роки від початку служби – у жовтні 2024 року. Тоді призначення ухвалили на підставі клопотання командира бригади, оскільки Ляшко добре себе зарекомендував. У січні 2026 року президент Володимир Зеленський нагородив Ляшка орденом «За заслуги».

Олег Ляшко народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. Він був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006-2019), а також лідером «Радикальної партії Олега Ляшка». Він також балотувався у президенти України у 2014 та 2019 роках.