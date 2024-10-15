Олег Ляшко став комбатом 63 ОМБр

Колишнього народного депутата, а сьогодні лейтенанта ЗСУ Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді. Цю інформацію у вівторок, 15 жовтня, підтвердили у 11 армійському корпусі Сухопутних сил ЗСУ.

Першим про призначення 51-річного Олега Ляшка повідомив військовослужбовець Денис Ярославський. 14 жовтня він виклав на своїй Facebook-сторінці відповідний наказ, зазначивши, що для посади командира батальйону потрібно мати звання підполковника, а Олег Ляшко має звання лейтенанта. Опублікований наказ датується 11 жовтня. Згідно з документом, до підвищення Олег Ляшко обіймав посаду начальника відділення безпілотних систем.

Наказ про призначення Олега Ляшка, опублікований військовослужбовцем Денисом Ярославським

У вівторок, 15 жовтня, у Сухопутних силах ЗСУ офіційно підтвердили підвищення Ляшка. Зазначивши, що відповідне рішення ухвалили на підставі клопотання командира бригади. У 11 армійському корпусі наголошують, що лейтенант Олег Ляшко за два роки служби у 63 ОМБр добре себе зарекомендував. Зокрема, екснардеп одразу почав вивчати безпілотні системи та розуміє їхню важливість на фронті.

«Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника», – йдеться у повідомленні.

У 11 армійському корпусі Сухопутних сил ЗСУ також наголосили, що у вересні батальйон безпілотних систем 63 ОМБр увійшов до десяти підрозділів та з'єднань Збройних сил України, які найефективніше уражають живу силу та військову техніку окупантів, використовуючи БпЛА.

«Враховуючи вищезазначене, командуванням 63 ОМБр та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади», – підсумували у 11 армійському корпусі Сухопутних сил ЗСУ.

Додамо, що 63 окрема механізована бригада у 2022 році брала участь у боях на Херсонському напрямку та під Бахмутом. У 2023 – під Кремінною.

Що відомо про Олега Ляшка

Олег Ляшко народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. Він був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006-2019), а також лідером Радикальної партї Олега Ляшка. Він також балотувався у президенти України у 2014 та 2019 роках.

3 жовтня 2022 року Олег Ляшко долучився до Збройних сил України, склавши присягу у званні «солдат».