Олександр Охріменко став командиром 72 ОМБр

Командиром білоцерківської 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка обороняла Вугледар Донецької області, призначили 39-річного полковника Олександра Охріменка. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі бригади.

Олександр Охріменко замінить на посаді полковника Івана Вінніка, про звільнення якого стало відомо 20 вересня.

«Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Олександра Охріменка

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року у селі Велика Криївка Вінницької області. В 2006 році з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ та здобув спеціальність «Офіцер управління тактичного рівня». Після навчання проходив військову службу у складі 72 ОМБр. Обіймав посади командира взводу, командира роти та начальника штабу.

У жовтні 2021 року Олександра Охріменка призначили командиром 14 ОМБр. У липні 2023 року тодішній головнокомандувач Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка головою Одеського обласного ТЦК та СП. У травні 2024 року його звільнили з посади голови Одеського обласного ТЦК та призначили начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації Управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Охріменко брав участь у боях за Авдіївку Донецької області, а також обороняв Київщину, Миколаївщину та Вугледар.

Нагадаємо, 20 вересня у пресслужбі оперативного командування «Північ» повідомили про звільнення полковника Івана Вінніка з посади командира 72 ОМБр, яку він очолював з серпня 2022 року. У повідомлення зазначили, що Іван Віннік призначений на вищу посаду.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили відведення підрозділів з Вугледару.