Олександра Охріменка призначили командиром 72 ОМБр, яка обороняла Вугледар
Полковник Олександр Охріменко замінив на посаді Івана Вінніка, якого звільнили 20 вересня
Командиром білоцерківської 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка обороняла Вугледар Донецької області, призначили 39-річного полковника Олександра Охріменка. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі бригади.
Олександр Охріменко замінить на посаді полковника Івана Вінніка, про звільнення якого стало відомо 20 вересня.
«Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде», – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Олександра Охріменка
Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року у селі Велика Криївка Вінницької області. В 2006 році з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ та здобув спеціальність «Офіцер управління тактичного рівня». Після навчання проходив військову службу у складі 72 ОМБр. Обіймав посади командира взводу, командира роти та начальника штабу.
У жовтні 2021 року Олександра Охріменка призначили командиром 14 ОМБр. У липні 2023 року тодішній головнокомандувач Валерій Залужний призначив Олександра Охріменка головою Одеського обласного ТЦК та СП. У травні 2024 року його звільнили з посади голови Одеського обласного ТЦК та призначили начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації Управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Охріменко брав участь у боях за Авдіївку Донецької області, а також обороняв Київщину, Миколаївщину та Вугледар.
Нагадаємо, 20 вересня у пресслужбі оперативного командування «Північ» повідомили про звільнення полковника Івана Вінніка з посади командира 72 ОМБр, яку він очолював з серпня 2022 року. У повідомлення зазначили, що Іван Віннік призначений на вищу посаду.
2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили відведення підрозділів з Вугледару.