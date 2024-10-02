ЗСУ офіційно підтвердили відхід з Вугледару

Сили оборони відвели підрозділи з Вугледару Донецької області. Про це у середу, 2 жовтня, повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

В ОСУВ «Хортиця» зазначили, що росіяни зазнали під час боїв великих втрат, однак все одно не полишали спроб захопити місто. В результаті окупанти змогли скерувати резерви для здійснення флангових ударів, які виснажили оборону українських підрозділів. Як результат – виникла загроза оточення міста.

«Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», – йдеться у повідомленні.

Дивіться мапу ситуації на фронті у реальному часі

Зазначимо, що аналітики проєкту DeepState у вівторок, 1 жовтня, повідомляли про те, що росіяни окупували Вугледар, однак джерела «Суспільного» у 72-й окремій механізованій бригаді заперечували цю інформацію. Станом на вечір 1 жовтня, за словами військових, окремі частини Вугледару перебували під контролем Сил оборони.

Крім того, за інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, попри бої станом на 1 жовтня у місті залишалось 107 місцевих жителів.