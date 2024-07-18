Втрати росіян у Кринках значно перевищують втрати українців

Збройні сили України відійшли з позицій в селі Кринки Херсонської області. Про це у четвер, 18 липня, повідомили аналітики проєкту Deep State, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни.

«Операція в самих Кринках завершена. Одні з останніх (а може й останні) були бійці 88 батальйону 35 ОБрМП, які разом із суміжниками були в селі», – йдеться у повідомленні.

За даними Deep State, 17 червня росіяни атакували останній бліндаж українських військових, що був розташований у Кринках. Частина захисників змогла відійти на острів, де зав'язався ще один бій.

Як повідомляє Слідство.Інфо із посилання на правоохоронців, у період з жовтня 2023 року по кінець червня 2024 року у селі Кринки безвісти зникли 788 українських військових. 262 військовослужбовців – загинули. Їх вдалося вивезти та поховати.

Водночас hromadske із посиланням на речника оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія повідомило, що втрати росіян у Кринках значно перевищують втрати ЗСУ. За його словами, ще триває підрахунок кількості вбитих та поранених окупантів у Кринках, але вони «в рази» вищі, ніж українські. Зокрема, військовий наголосив, що росіяни втратили у 4-5 рази більше техніки, ніж ЗСУ.

Зазначимо, що у вівторок, 16 липня, «Суспільне» із посиланням на джерела повідомляло про відхід українських військових з Кринок. Однак, 17 липня на заяву журналістів відреагували у Морській піхоті. Там заявили, що більшість позицій українські військові дійсно втратили, але «Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки».

Зазначимо, що село Кринки перебувало під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. Втім, після контрнаступу ЗСУ, з осені 2023 року Сили оборони утримували плацдарм на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.