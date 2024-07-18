Позиції ЗСУ, як і саме Урожайне, практично повністю зруйновані

Бійці Збройних сил України відійшли з позицій в селищі Урожайне на Донеччині, повідомив 18 липня у коментарі «Суспільне Донбас» речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Вже вдруге за повномасштабне вторгнення росіяни окуповують селище, практично повністю його знищивши.

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону», – повідомив Назар Волошин.

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За його словами, рішення про відхід з селища ухвалили, оскільки воно та позиції Сил оборони на його території були зруйновані тривалими та комбінованими російськими ударами. Водночас речник ОСУВ заявив, що окупанти зазнали великих втрат під час штурму населеного пункту, в українські захисники контролюють ситуацію на цьому напрямку.

Нагадаємо, Урожайне, розташоване у Волноваському районі Донеччини, перебувало в окупації з березня 2022 року. У серпні 2023 року під час контрнаступальних дій українські оборонці звільнили Урожайне.