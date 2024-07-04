DeepState раніше заявив, що мікрорайон Канал повністю знищений

Бійці Збройних сил України відійшли з мікрорайону Канал, розташованому у Часовому Яру на Донеччині. Про це в ефірі телемарафону у четвер, 3 липня, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами речника ОСУВ, утримувати мікрорайон було недоцільно, оскільки це загрожувало життю українських військових. Крім того, у мікрорайоні зруйновані позиції ЗСУ, тож воїни перемістяться на більш укріплені позиції.

«Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців — взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір’я», – повідомив Назар Волошин.

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Зазначимо, мікрорайон Канал, (штабна назва «Новий») розташований на сході міста, відокремлений від більшої частини міста каналом «Сіверський Донець – Донбас». По цьому каналу бійці ЗСУ продовжують тримати оборону. Загострення боїв у мікрорайоні сталося у квітні 2024 року, коли окупанти почали активно наступати на Бахмутському напрямку. У середу, 3 липня, DeepState повідомив, що мікрорайон Канал повністю знищений.