Реалізації планів ворога заважає героїчна оборона наших бригад

Російське військове командування наказало своїм окупаційним військам захопити Часів Яр, що на Донеччині, до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю, 14 квітня.

Сирський нагадав, що саме цього дня в Росії святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За його словами, окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, захопленні міста Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

«Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога», – заявив він.

Головнокомандувач зазначив, що окремі групи піхоти росіян, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

«Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня», – додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів про вжиті заходи для суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ. За його словами, необхідно підвищити якість підготовки, зокрема морально-психологічної складової, а також наростити чисельність високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами.