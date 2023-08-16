Наступальні дії ЗСУ тривають

Українські військові звільнили селище Урожайне на Донеччині. Про це у середу, 16 серпня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», – написала вона у Telegram.

Селище Урожайне було окуповане росіянами з березня 2022 року

Селище Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебувало в окупації з березня 2022 року. 2 серпня 2023 року російські «воєнкори» повідомляли, що росіяни втратили контроль над селищем Урожайне на заході Донецької області (Великоновосілківська селищна громада Волноваського району). 13 серпня було зафіксовано на мапі DeepState. Офіційних повідомлень щодо взяття селища під контроль ЗСУ досі не було.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські захисники звільнили 3 кв. км на бахмутському напрямку, передає Військове телебачення України. Крім того, наші військові дістали певний успіх на Херсонщині. За словами Маляр, загалом на південному фланзі бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. кілометрів території. Водночас росіяни, намагався повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Маляр також повідомила, що українські захисники успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області.