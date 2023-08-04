На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії», – сказала вона в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 4 серпня, пише «Бабель».

За її словами, окупанти наразі кидають на південь та схід професійних військових.

Раніше в п’ятницю Маляр повідомляла, що для росіян епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Саме там стратегічні напрямки його наступу. «Ворог вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході», – писала Маляр у своєму Telegram-каналі.

За її словами, українські війська вчора і сьогодні постійно відбивають ворожі атаки на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась., ідуть важкі бої. Маляр вважає, що таким чином росіяни хочуть відтягнути на ці напрямки українські війська з напрямку наступу та прорвати українську оборону.

Крім того, як повідомляла Ганна Маляр, на Куп’янському напрямку росіяни поставили собі за мету повернути території, які втратили минулої осені. «Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани», – наголосила заступниця міністра оборони.

Також, за словами Маляр, росіяни хочуть повернути собі території, втрачені на північному фланзі.