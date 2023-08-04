Великий десантний корабель РФ «Оленегорский горняк» постраждав внаслідок атаки морських дронів

У ніч на 4 серпня російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Унаслідок атаки пошкоджено великий десантний корабель РФ «Оленегорский горняк».

Спочатку російські Telegram-канали писали про вибухи на воді та стрілянину, яка лунала в Мисхако в Новоросійську.

Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Їх нібито знищили вогнем із кораблів флоту, а губернатор додав, що постраждалих і руйнувань немає, інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що у Новоросійську відбулось дві серії вибухів. Перші пролунали біля першої години ночі, а інші через кілька годин. Вибухи відбулись в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

За деякою інформацією, було поцілено у так званий «нафтовий маяк», через який відбувався прийом нафти.

Трохи згодом російські пабліки почали поширювати відео, на якому видно, що поблизу Новоросійська корабель флоту РФ «Оленегорский горняк» похилився набік. Судно намагаються відбуксирувати до берега.

Офіційні особи ситуацію з кораблем поки не коментують. Натомість як пише LIGA.net з посиланням на джерела в СБУ, українська спецслужба провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ.

Також в мережі опублікували відео ймовірного удару морського безпілотника ЗСУ по російському десантному кораблю. За попередньою інформацією, судно отримало значні ушкодження корпусу і наразі не може виконувати бойові завдання.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Як зазначили джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Нагадаємо, це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки України.