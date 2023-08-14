Військові передали Зеленському потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку у Донецьку область, де відвідав штаби бригади, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Соледар. Про це повідомила прес-служба глави держави у понеділок, 14 серпня.

Зокрема, президент побував на командних пунктах:

5-ї окремої штурмової бригади

22-ї окремої механізованої бригади

80-ї окремої десантно-штурмової бригади

57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка

92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка

26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича

3-ї окремої штурмової бригади

24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Глава держави заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Він обговорив із комбригами та комбатами проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

«Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання», – заявив президент.

Військові передали Зеленському потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах дронів.

Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи військкоматів і військово-лікарських комісій.

Також були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.