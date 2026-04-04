У пункті пропуску «Нижанковичі» на Львівщині чоловік намагався виїхати за кордон за чужим паспортом. Старосамбірський районний суд визнав винним Володимира Здепського у спробі незаконного перетину кордону та оштрафував його.

Як йдеться у постанові суду, інцидент стався 10 лютого 2026 року близько 14:35 на території Добромильської громади Самбірського району. Під час прикордонного контролю на виїзд з України львів’янин пред’явив закордонний паспорт, який, як з’ясувалося, йому не належав.

Під час перевірки прикордонники встановили справжню особу порушника. Ним виявився громадянин України, який використав документ іншої людини, яка мала законне право на перетин кордону. Чоловік зізнався, що свідомо пішов на порушення.

За його словами, він хотів незаконно виїхати до Польщі після того, як у мережі йому запропонували роботу за кордоном і запевнили, що з виїздом «не буде проблем».

Справу розглянув суд без участі порушника – він письмово визнав свою вину та просив про мінімальне покарання. Суд врахував щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин.

Старосамбірський районний суд визнав винним Володимира Здепського у спробі незаконного перетину державного кордону та призначив йому штраф у розмірі 3400 грн. Окрім цього, він має сплатити понад 665 грн судового збору. На постанову суду може бути подана апеляція протягом 10 днів з її винесення.