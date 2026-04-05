Наразі Міноборони та ЗСУ зʼясовують, на якому етапі розпочалося порушення

В одній з військових частин виявили близько 2000 людей, які, за попередніми даними, непридатні до служби за станом здоровʼя. Про це повідомила в інтервʼю «РБК-Україна» військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Офіс військового омбудсмена виявив масштабне правопорушення в одній з військових частин – туди масово прибули мобілізовані, які непридатні до військової служби. Де саме розташована ця частина, Ольга Решетилова не уточнила.

Через масовану мобілізацію непридатних у військовій частині тримають масштабні перевірки. До аналізу ситуації залучені Міноборони та командування Сухопутних військ. Наразі правозахисники намагаються зʼясувати, на якому етапі стався збій.

«Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище», – сказала Ольга Решетилова.

За словами омбудсменки, цей випадок неможливо констатувати як факт через велику кількість мобілізованих з імовірною непридатністю.

Нагадаємо, напередодні, 4 квітня, Сухопутні війська виявили низку жінок, яких помилково поставили на військовий облік, хоч вони не подавали заяв та не мали відповідної освіти. Наразі встановлюється причина помилок.

Того ж дня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в Ужгородському РТЦК виявили низку порушень. Зокрема, зафіксували випадки незаконного утримання, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров’я мобілізованих.