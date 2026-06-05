Гелікоптер Сергія Приходька потрапив під обстріл під час евакуації військових у березні 2025 року

У пʼятницю, 5 червня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш посмертно нагородив українського бортпровідника-рятувальника Сергія Приходька найвищою нагородою миротворців ООН – Медаллю капітана Мбає Діаня. Сергій Приходько загинув у 2025 році, виконуючи рятувальну місію у Судані.

Про відзначення загиблого українця нагородою повідомили у пресслужбі організації «Українські вертольоти», в якій працював Сергій Приходько. Там повідомили, що Антоніу Гуттереш передав нагороду 6-річній доньці рятувальника Єлизаветі та його дружині Тетяні Приходько.

Антоніу Гуттереш передає медаль дружині та доньці загиблого рятувальника

«Ніхто не повинен гинути, служачи справі миру. Напади на миротворців є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, і держави-члени повинні виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення безпеки та захисту персоналу ООН за будь-яких обставин», – сказав генсек ООН.

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Що відомо про Сергія Приходька

Сергій Приходько народився у 1984 році в місті Бориспіль. Працював бортпровідником літаків Боїнг в авіакомпанії «Аеросвіт», а в 2014 році перейшов на роботу до «Українських вертольотів».

Провів близько 50 рятувальних операцій у Малі та Сомалі та долучився до місії у Судані. Згодом був приватним підрядником у складі екіпажу гелікоптера, який служив у Місії Організації Об’єднаних Націй у Південному Судані (UNMISS).

За даними ООН, у березні 2025 року Сергій Приходько погодився замінити менш досвідченого колегу під час ризикованої повітряної евакуації групи оточених військових у Судані, де на його вертоліт потрапив під обстріл.

«На жаль, пан Приходько загинув, а двоє членів екіпажу зазнали поранень, коли їхній гелікоптер потрапив під обстріл під час виконання місії, для якої були надані гарантії безпечного проходу. Його дії та готовність наражати себе на небезпеку заради виконання місії допомогли врятувати життя людей на тлі ескалації насильства в регіоні», – розповіли у пресслужбі ООН.

Сергію Приходьку був 41 рік.

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Довідково. Медаль капітана Мбає Діаня заснували у 2014 році для відзначення військовослужбовців, поліцейських та цивільного персоналу, які продемонстрували виняткову мужність під час виконання службових обов’язків. Нагорода названа на честь сенегальського військового Мбає Діаня, який у 1994 році пожертвував власним життям у Руанді для порятунку людей.

Цією медаллю відзначили всього пʼятьох людей. До слова, Сергій Приходько став єдиним цивільним, якого нагородили медаллю капітана Мбає Діаня.