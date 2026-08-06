Екскомандувач логістики Повітряних сил Андрій Українець

Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ оголосили підозру у незаконному збагаченні на майже 21 млн грн. Про це 6 серпня повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР не називають імені підозрюваного. Водночас раніше посаду командувача логістики Командування Повітряних сил обіймав полковник Андрій Українець. У лютому він уже отримав підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації.

За даними слідства, із 2019 року посадовець разом із родичами набув активів на понад 20 млн грн, походження яких не підтверджується законними доходами.

Серед виявленого майна:

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чотири земельні ділянки у Житомирській області вартістю майже 475 тис. грн;

чотири автомобілі загальною вартістю понад 6,8 млн грн;

апартаменти у Буковелі вартістю понад 1,9 млн грн;

три квартири у Києві загальною вартістю майже 5,3 млн грн;

дві квартири у Вінниці вартістю 1,8 млн грн;

квартира у Житомирі вартістю майже 439 тис. грн;

три житлові будинки поблизу Житомира загальною вартістю понад 2,4 млн грн;

п’ять нежитлових приміщень у Житомирі та передмісті загальною вартістю понад 544 тис. грн;

гараж поблизу Житомира вартістю 440 тис. грн.

За версією слідства, хоча майно було оформлене на батьків, сина, співмешканку та кума підозрюваного, фактично ним користувався та розпоряджався сам посадовець.

Йому інкримінують незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Також правоохоронці подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн 3 тис. грн.

Зараз слідчі ДБР встановлюють джерела походження коштів, за які було придбали майно, та перевіряють наявність інших активів у підозрюваного.

Нагадаємо, командувача логістики Повітряних сил Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка затримали під час отримання 320 тис. доларів хабаря у лютому 2026 року. Правоохоронці зʼясували, що військові налагодили схему привласнення державних грошей під час облаштування укриттів для літаків Сил оборони.

27 лютого суд обрав для Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або внесення застави у 7 млн грн.

Володимира Компаниченка відправили під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 6 млн 980 тис. грн.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що родина Андрія Українця за останні роки набула нерухомості орієнтовно на мільйон доларів. Водночас у деклараціях самого військового зазначені лише кілька земельних ділянок, квартира та два старі автомобілі – «москвич» і Volkswagen Passat.