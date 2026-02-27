Суд відправив під варту начальника СБУ на Житомирщині

У пʼятницю, 27 лютого, суд обрав запобіжний захід для начальника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка. Його затримали у справі про розкрадання бюджету під час будівництва захисних споруд, зокрема, для оперативних аеродромів Сил оборони. Про це повідомило «Суспільне».

Суд відправив Володимира Компаниченка під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 6 млн 980 тис. грн. У разі сплати застави Компаниченко має здати закордонний паспорт, прибувати за викликом правоохоронців, не виїжджати за межі області, а також носити електронний браслет.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ повідомила про викриття масштабної корупційної схеми під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідчих, з державного бюджету виділили 1,4 млрд грн. на будівництво укриттів, зокрема, для аеродромів Сил оборони. Встановлено, що проєкти не відповідали вимогам, а вартість робіт була завищена. Проте підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб уникнути перевірки затримані планували сплатити хабар – близько 13 млн грн.

Під час передачі хабаря у розмірі 320 тис. доларів співробітники СБУ затримали полковника Андрія Українця (командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальник Управління СБУ в Житомирській області).

Наступного дня, 26 лютого, затриманим оголосили підозри у перевищенні влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою, а також пропозиції та надання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Додамо, що Володимир Компаниченко обіймає посаду начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області з липня 2022 року.