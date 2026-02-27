«Ти – космос» став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року

Український науково-фантастичний фільм «Ти – космос» Павла Острікова додали до глобальної бібліотеки Letterboxd Video Store. Про це повідомили на сайті Letterboxd.

Стрічку внесли до каталогу після аналізу інтересу користувачів платформи. Сервіс відзначив фільм як один із найбільш очікуваних релізів серед аудиторії Letterboxd, яка спеціалізується на авторському, фестивальному та незалежному кіно.

Letterboxd – це глобальна соціальна мережа для кіноманів, де користувачі можуть вести облік переглянутих фільмів, оцінювати їх, писати рецензії та створювати тематичні списки. Video Store – новий сервіс цифрової оренди, спрямований на розширення доступу до фестивального та немейнстримного кінематографу.

Наразі сервіс Video Store офіційно доступний не у всіх країнах. Україна поки не належить до переліку регіонів покриття, однак стрічку «Ти – космос» уже можуть переглянути користувачі зі США та Канади.

Нагадаємо, події фільму «Ти – космос» відбуваються у недалекому майбутньому. Головний герой – Андрій Мельник (Володимир Кравчук), космічний далекобійник, який вивозить та викидає у космосі ядерні відходи з Землі.

Він уже повертається додому з чергового рейсу, проте Земля раптово вибухає. Андрій залишається єдиною людиною, яка вижила. У компанії робота-помічника Макса чоловік намагається усвідомити нові реалії. Проте він отримує повідомлення від француженки Катрін, яка єдина залишилася на космічній станції десь неподалік від Сатурна