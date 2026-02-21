«Золотого ведмедя» 76-го Берлінського фестивалю отримав турецький фільм «Жовті літери» (Gelbe Briefe) Ількера Чатака.

Дерья та Азіз – успішна творча пара з Анкари, яка звикла жити у світі ідей та репетицій, але після інциденту на прем'єрі їх п'єси професійне та особисте життя подружжя руйнується майже одночасно. Втративши роботу через свавілля влади, герої змушені залишити звичний світ і переїхати до Стамбула, до будинку батьків Азіза. Їх тринадцятирічна донька Езги стає мимовільним свідком повільного розпаду сім'ї, в якій ідеали стикаються з необхідністю виживати, а мовчання між подружжям звучить голосніше за будь-які суперечки.

Фільм «Жовті букви» – драма про тиск держави та ціну переконань. Режисер Ількер Чатак отримав дві нагороди на Берлінському кінофестивалі 2023 року за фільм «Учительська».

Нагадаємо, цьогоріч за головний приз кінофестивалю змагалися загалом 22 фільмів.

Переможці Берлінале 2026: