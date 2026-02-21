Берлінський фестиваль назвав переможців0
«Золотого ведмедя» 76-го Берлінського фестивалю отримав турецький фільм «Жовті літери» (Gelbe Briefe) Ількера Чатака.
Дерья та Азіз – успішна творча пара з Анкари, яка звикла жити у світі ідей та репетицій, але після інциденту на прем'єрі їх п'єси професійне та особисте життя подружжя руйнується майже одночасно. Втративши роботу через свавілля влади, герої змушені залишити звичний світ і переїхати до Стамбула, до будинку батьків Азіза. Їх тринадцятирічна донька Езги стає мимовільним свідком повільного розпаду сім'ї, в якій ідеали стикаються з необхідністю виживати, а мовчання між подружжям звучить голосніше за будь-які суперечки.
Фільм «Жовті букви» – драма про тиск держави та ціну переконань. Режисер Ількер Чатак отримав дві нагороди на Берлінському кінофестивалі 2023 року за фільм «Учительська».
Нагадаємо, цьогоріч за головний приз кінофестивалю змагалися загалом 22 фільмів.
Переможці Берлінале 2026:
- «Золотий ведмідь» – «Жовті літери», реж. Ількер Чатак
- «Срібний ведмідь» (Гран-прі) – «Спасіння» (Kurtuluş) реж.Емін Епер. Це жорстке висловлювання про те, як сільська ворожнеча перетворюється на ідеологію, а віра – в інструмент управління страхом. Режисер неодноразово брав участь у найбільших фестивалях. Його дебютний повнометражний фільм «За пагорбом» (2012), показаний у програмі Forum Берлінського кінофестивалю, отримав премію Калігарі та спеціальну нагороду журі у номінації «Найкращий дебютний фільм».
- Приз журі – «Королева в морі» (Queen at Sea ), ред, Ланс Гаммер. Події відбуваються в Лондоні. Аманда приходить відвідати матір, яка страждає на хворобу Альцгеймера. Те, що вона бачить, змушує її звинуватити вітчима Мартіна у всіх можливих гріхах. Аманда викликає поліцію та запускає машину, що призведе до трагічних наслідків.
- «Срібний ведмідь» за найкращу режисуру – Грант Джі за «Усі люблять Білла Еванса» (Everybody Digs Bill Evans). Британський режисер-документаліст Грант Джі дебютував у ігровому кіно і вадразу отримав нагороду за стильний чорно-білий фільм. Нью-Йорк, червень 1961 року. Легендарний джазовий піаніст Білл Еванс отримав свій музичний голос і створив ідеальне тріо, до складу якого входив басист Скотт Лафаро. Резиденція в нью-йоркському клубі Village Vanguard завершилася записом наживо двох найбільших джазових платівок усіх часів за один день. За кілька днів Лафаро трагічно загинув в автокатастрофі. Приголомшений горем Еванс вперше з дитинства перестав грати.
- «Срібний ведмідь» за найкращу головну роль – Сандра Гюллер («Роза»), Мабуть, найбільш передбачувна нагорода. У стильній та надзвичайно жорстокій картині акторка зіграла солдатку та землевласницю, яка змушена приховувати свою стать та вдавати протягом років з себе чоловіка у протестантському селі ХVIII століття. Роза навіть завела родину та брала участь у масових зґвалтуваннях під час війни.
- «Срібного ведмедя» за найкращу роль другого плану розділили Анна Калдер-Маршалл та Том Кортні за ролі подружжя у картині «Королева у морі». Вони зіграли жінку з хворобою Альцгеймера та чоловіка, який про неї дбає, поки у справу не втручається донька Леслі.
- «Срібний ведмідь» за найкращий сценарій – Женев'єв Дюлюд-Де Сель за «Ніна Роза». Болгарин, який давним-давно залишив батьківщину та живе у Монреалі, отримує завдання оцінити малюнки восьмирічної сільської дівчинки Ніни, які стали вірусними в інтернеті. Герой летить через океан до Болгарії, від якої всі ці роки дистанціювався, зустрічається з Ніною, яка воліє спалити свої твори та залишитися на батьківщині.
- «Срібний ведмідь» за видатні мистецькі досягнення– Анна Фітч та Бенкер Вайт за «Йо (Кохання — це бунтівний птах)» (Yo. Love is a Rebellious Bird). Режисерка зняла фільм про себе. Вона втратила подругу, набагато старшу за неї. У деталях Анна відтворює дім Йо в мініатюрі та поринає у спогади. Картина трохи нагадує рукотворний світ Мішеля Гондрі. Проте «Йо» бракує його винахідливості.
- Екуменічне журі нагородило фільм Фернандо Ембке «Мухи», що розповідає про старшу жінку, яка через фінансову скруту змушена здавати кімнату в оренду. Квартирант таємно приносить у квартиру свого дев'ятирічного сина. Ця зустріч змінить життя усіх трьох.
- Журі FIPRESCI визнало переможцем картину «Сумсум, ніч зірок» (Soumsoum, la nuit des astres) Махамата-Салеха Харуна. Фільм розповідає про 17-річну Келлу, яка отримала надприродні здібності, проте вона не може зрозуміти. Вона не знає, як впоратися з таким тривожним даром, доки її шлях не перетинається зі шляхом Айї.