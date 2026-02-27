Україна отримала від МВФ новий транш

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, найближчим часом держава отримає перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів. Гроші спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Свириденко зазначила, що програма МВФ є частиною ширшої міжнародної фінансової допомоги, яка має забезпечити покриття прогнозованого дефіциту бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж наступних 4 років. Ініціатива також передбачає продовження реформ, які мають зберегти макроекономічну та фінансову стабільність.

Прем’єрка підкреслила, що нова програма співпраці з МВФ є «якірною» для всієї системи міжнародної підтримки України. Зокрема, вона створює основу для залучення до 90 млрд євро допомоги від Євросоюзу.

Окрім фінансування від ЄС, йдеться також про підтримку з боку країн G7 та міжнародних фінансових інституцій. За словами Свириденко, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити його реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Раніше МВФ погодився скасувати попередні умови для нової програми, зокрема вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і збереження військового збору. У січні в фонді зазначали, що затвердження програми залежатиме від виконання Україною узгоджених попередніх дій.