Міністерство запропонувало обкладати підприємців 20% ПДВ

Міністерство фінансів оприлюднило на своєму сайті законопроєкт про те, що з 2027 року фізичні особи-підприємці на спрощеній системі з валовим доходом понад 1 млн грн будуть зобов’язані сплачувати ПДВ. Раніше заяви посадовців про плановане скасування пільгового оподаткування для ФОПів-спрощенців викликали критику від низки економістів, народних депутатів, громадських організацій тощо, які назвали це спробами знищити малий і середній бізнес.

Наразі проєкт винесений на громадське обговорення, зауваження та пропозиції до нього міністерство приймає до кінця січня наступного року.

Згідно з документом, із 1 січня 2027 року в Україні запровадять податок на додану вартість (20%) для ФОПів 1-3 груп, які задекларують понад 1 млн річного доходу, включно з продажами онлайн через додатки чи веб-платформи. Йдеться про брутто-дохід – загальну сума доходу до відрахування будь-яких податків, зборів, підприємницьких витрат на комунальні послуги, закупівлю товарів, виплати найманих працівникам тощо.

Окрім того, таким підприємцям треба буде реєструватися платниками ПДВ у податковій та перейти на загальний бухгалтерський облік замість спрощеного.

У міністерстві вважають, що ухвалення цього законопроєкту створить «рівні конкурентні умови для ведення бізнесу та зменшить привабливість схем реалізації контрабандних та контрафактних товарів», а також «збільшить надходження до держбюджету».

Раніше проти планів міністерства запровадити ПДВ для ФОП, що задекларують понад 1 млн грн на рік, виступили низка економістів, народних депутатів та громадських організацій. На їхню думку, це призведе до зниження суспільного добробуту. Загальні втрати можуть скласти 150-180 млрд, або близько 1,5-2% ВВП.

У зверненні до президента та уряду аналітичні центри «Інститут соціально-економічної трансформації», «Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна», «Асоціація податкових консультантів» та інші, економіст і перший заступник міністра економіки 2019-2020 рр. Павло Кухта стверджували, що адміністрування ПДВ в Україні є непрозорим та обтяжливим, воно передбачає ведення повного бухгалтерського обліку, що нівелює саму ідею спрощеної системи оподаткування. Наслідком запровадження ліміту до 1 млн грн буде закриття більшості ФОП, збільшенню тіньової економіки та корупції, подорожчання більшості товарів та послуг, наголосили експерти.

Аналітичні центри натомість запропонували спочатку вирішити системні проблеми, через які «бюджет країни втрачає значні фінансові ресурси». Йдеться про «конвертаційні центри», неформальна зайнятість (втрати 200-265 млрд грн на рік), «сірий імпорт» (105-120 млрд грн на рік), ухилення від сплати акцизного податку (39-43 млрд грн. на рік), маскування найманих працівників під ФОП (16-19 млрд грн на рік), «дроблення бізнесу» (10-13 млрд грн на рік).

За словами народної депутатки Галини Васильченко, скасування пільги для ФОПів на спрощеній системі передбачатиме повний бухгалтерський облік і деталізований товарний облік, податкові накладні на кожну операцію, їхня реєстрація та ризики блокування, підвищені ризики перевірок, штрафів, донарахувань тощо, а також істотні адміністративні витрати (бухгалтер, профсервіси, час підприємця).

Вона також наголосила, що внаслідок цієї ініціативи мінфіну громади (міські, селищні) втратять велику частку надходжень до бюджету від єдиного податку, який сплачують підприємці-спрощенці. Натомість запропонований ПДВ – це загальнодержавний податок, який зараховується до держбюджету.

До слова, у листопаді Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд доларів. Серед «структурних маяків» – зобов’язання скасувати винятки щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для спрощеної системи. Однак остаточних домовленостей між Україною та МВФ щодо цього наразі немає.

У МВФ повідомляли, що з українською стороною було погоджено заходи щодо боротьби з неформальною економікою та скасування пільг при реєстрації платників ПДВ. Натомість низка медіа повідомляли, що ідея про розширення ПДВ на всіх підприємців із річним оборотом від 1 млн грн була запропонована саме українською стороною.