На Левандівці самовільно збудували житловий будинок

Міська ДАБК видала припис про демонтаж незаконно збудованого п’ятиповерхового житлового будинку на Левандівці. ЖК збудував житлово-будівельний кооператив, якому належить ділянка, не отримавши відповідних дозволів на роботи.

Йдеться про будівництво на вул. вул. Євгена Олесницького, 1 у Львові. Ділянка площею 0,05 га з 2024 року приватизована житлово-будівельним кооперативом «Леван-Ленд». Як повідомили 7 січня у Львівській міській раді, кооператив самовільно збудував п’ятиповерховий житловий будинок із підземним паркінгом, при цьому не отримав відповідні дозволи на будівництво.

«Земельна ділянка належить кооперативу, однак жодних правових документів на будівництво багатоквартирного будинку у них не було. Щобільше, проєктна документація була передана замовнику з порушеннями законодавства», – повідомили в ЛМР.

Міська ДАБК провела перевірку будмайданчика, зафіксувала порушення і видала приписи про припинення робіт та усунення порушень. ЖБК оштрафували на 109 тис. грн, а проєктну організацію – майже на 300 тис. грн. Однак ці приписи забудовник не виконав.

Крім цього, ДАБК видала припис про демонтаж самобуду. На добровільне знесення п’ятиповерхового будинку забудовнику дали два місяці. Водночас ЖБК «Леван Ленд» та проєктну організацію оштрафували на ще 90 тис. грн.

Додамо, що ЖБК «Леван Ленд» зареєстроване у 2024 році, перед приватизацією ділянки. Власниками ЖБК вказані Володимир та Адріана Спінатій, Оксана та Мирон Деркачі.