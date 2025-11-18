Йдеться про житловий комплекс на вул. Любомира Романківа, 19 (колишня вул. Червона)

Міська ДАБК завершила позапланову перевірку новобудови на вул. Червоній (Любомира Романківа) у Львові та виявила низку порушень – власниця двох квартир на шостому поверсі самовільно надбудувала ще один повноцінний поверх. За результатами перевірки ДАБК її оштрафували на 25 тис. грн.

Йдеться про житловий комплекс на вул. Любомира Романківа, 19 (колишня вул. Червона), де будівельна компанія «Карпатбуд» за документами збудувала шестиповерховий будинок. Згідно з виданими містобудівними умовами та обмеженнями, висота ЖК не мала перевищувати загалом 30 м. Будинок здали в експлуатацію в 2023 році.

У серпні 2025 року Франківська районна адміністрація виявила, що на багатоповерхівці надбудували ще один повноцінний поверх. ДАБК зʼясувало, що сьомий поверх надбудувала власниця двох квартир на верхньому поверсі.

Фото ЛМР

«Міська інспекція ДАБК зібрала комісію, на яку запросила і власницю незаконної надбудови. Та замість неї на зустріч прийшов адвокат. Він запевняв, що його клієнтка “не знала”, що для таких робіт потрібні дозволи», – повідомили 18 листопада в департаменті містобудування.

Паралельно Інспекція звернулась у Міністерство розвитку громад та територій по дозвіл на перевірку, за результатами якої зʼясувалося, що в реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване лише право власності на квартиру, яка відповідає проєкту, що був зданий в експлуатацію 2023 року. Решта надбудови є незаконною. Крім надбудови, власниця квартир фактично присвоїла ще й приміщення загального користування та влаштувала сходи сьомий поверх зі своєї квартири на шостому.

Їй видали припис із вимогою зупинити будь-які будівельні роботи та усунути порушення, отримавши вихідні дані на проєктування й будівництво. Її оштрафували на 25 тис. грн.