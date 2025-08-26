Міська ДАБК перевіряє, чи причетна до будівництва власниця двох квартир на шостому поверсі

У житловому комплексі на вул. Любомира Романківа у Львові самовільно надбудували ще один поверх. Власники верхніх квартир не зверталися до міської ради за погодженнями тож ДАБК розпочала перевірку.

Йдеться про житловий комплекс на вул. Любомира Романківа, 19 (колишня вул. Червона), де будівельна компанія «Карпатбуд» за документами збудувала шестиповерховий будинок. Згідно з виданими містобудівними умовами та обмеженнями, висота ЖК не мала перевищувати загалом 30 м. Будинок здали в експлуатацію в 2023 році.

Як повідомив 26 серпня департамент архітектури, Франківська районна адміністрація звернулася до міської ДАБК із проханням перевірити законність надбудови над шостим поверхом. Йдеться про фактично ще один поверх, який, ймовірно, збудувала власниця двох квартир на шостому поверсі.

Фото ЛМР

За законом, аби провести такі роботи, замовник будівництва мав би отримати в міській раді містобудівні умови та обмеження, розробити проєкт і пройти експертизу, втім до міської ради за відповідними погодженнями не зверталися.

«Наразі власницю, яка розпочала незаконну надбудову, запрошено на комісію Інспекції ДАБК 2 вересня. Оскільки в країні діє мораторій на перевірки будівництва, міська Інспекція ДАБК, звично, звернеться у Київ по дозвіл провести перевірку. За потреби до справи буде залучено правоохоронні органи», – повідомили в департаменті архітектури.

Додамо, що будинок на вул. Любомира Романківа, 19 будувала корпорація «Карпатбуд», яку заснував Юрій Карвацький.