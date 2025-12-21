Обшуки у Магамедрасулова відбулися 21 липня

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю Radio NV повідомив, що під час обшуків та затримання у нього вкрали 2,5 тис. євро.

Детектив розповів, що він залишив 2,5 тис. євро у своїй квартирі в Дніпрі після відпочинку. Вже після обшуків СБУ та Офісу генерального прокурора його родина не змогла знайти ці гроші. Магамедрасулов вважає, що під час обшуків їх вкрали.

«У мене провели на всіх можливих адресах обшуки. В Києві, в Дніпрі. Знайшли єдине що 2,5 тис. євро, які в протоколах відсутні, і їх теж немає. Це всі гроші, які були знайдені», – відзначив він.

Детектив також наголосив, що він нічого не знає про походження російських купюр та паспортів Росії, які нібито знайшли в його квартирі. На його думку, це є ще одним підтвердженням, що справа створювалася штучно, а доказова база фабрикувалася. За словами Магамедрасулова, за його рідними стежили з метою психологічного тиску, а також затримували, обшукували та застосовували фізичну силу до виявлених в його телефоні контактів, щоб отримати від них потрібні покази.

Справа Руслана Магамедрасулова

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова. Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

У вівторок, 22 липня, суд взяв його під варту.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань 16 вересня повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам.

3 грудня Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти Магамедрасулова.