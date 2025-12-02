Суд у Києві замінив батьку детектива НАБУ Магамедрасулову запобіжний захід

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти Сентябра Магамедрасулова – батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив Центр протидії корупції.

Як повідомляє Центр протидії корупції, прокурор вважає, наразі «актуальність тримання Магамедрасулова старшого під вартою зменшилась» й клопотав про заміну запобіжного заходу Сентябру Магамедрасулову на тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром понад 900 тисяч грн.

Сторона захисту підтримала заміну запобіжного заходу, але на домашній арешт, заявляючи, що сума у 900 тис. грн є завеликою для пенсіонера. Крім того, адвокати Магамедрасулова старшого наголошували на погіршенні його стану – він втратив зір на праве око і потребує оперативного втручання. Зрештою суддя Михайло Юшков ухвалив рішення про звільнення Магамедрасулова під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, у липні 2025 року суд у Києві відправив під варту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября Магамедрасулова. За даними слідчих, Сентябр Магамедрасулов вів бізнес на території Росі – продавав партії технічної коноплі до республіки Дагестан, що є суб’єктом РФ. За версією слідства, Руслан Магамедрасулов був посередником у продажах. Крім того, посадовця НАБУ підозрюють у зв’язках з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який працює на ФСБ.