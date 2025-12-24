ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської облради Анатолію Вітіву

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, якого підозрюють у вимаганні 30 тис. доларів за дозвіл на забудову. Про це у середу, 24 грудня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Правоохоронці не повідомили ім’я підозрюваного, однак з деталей справи зрозуміло, що, ймовірно, йдеться про депутата Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва.

Вказується, що суд частково задовольнив клопотання прокурорів та застосував до Анатолія Вітіва запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн грн. На підозрюваного поклали процесуальні зобов’язання. Зокрема, Вітіва зобов’язали прибувати за викликом правоохоронців, сповіщати про зміну місця проживання, не відлучатися за межі області без дозволу, не спілкуватися з фігурантами справи, а також здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Згодом правоохоронці повідомили, що викрили корупційну схему за участі депутатів обох рад.

Встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради разом з очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді вимагали в користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря. За гроші депутати обіцяли надати законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Депутати встигли отримати частину хабаря – 15 тис. доларів.

За даними видання ВолиньPost серед затриманих – депутат Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолій Вітів.