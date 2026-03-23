Готель «Осоння Карпати» біля Східниці

Львівський апеляційний суд дозволив знести самовільні будиночки відпочинкового комплексу «Осоння Карпати» біля Східниці, які збудували на державній лісовій ділянці без дозволів.

Йдеться про відпочинковий комплекс у Східниці, який без дозволів збудували на державній лісовій ділянці площею 1,5 га в Східниці. За матеріалами справи, у 2017 році ділянку передали в користування Ірині Матвіїшин. Через порушення умов договору, зокрема, самочинне будівництво, у вересні 2021 році Львівська ОВА розірвала договір через суд і повернула ділянку.

Водночас у 2020 році рішенням Дрогобицького районного суду збудовані дев’ять котеджів загальною площею 895,9 м² узаконили. Пізніше це рішення скасував Львівський апеляційний суд.

Попри це, у 2020 році самовільні котеджі внесли в статутний капітал ТзОВ «Осоння Карпати». У 2023 році прокуратура звернулась в суд із позовом про скасування права власності з вимогою знести самобуди. У 2024 році Дрогобицький міськрайонний суд визнав недійсним протокол зборів компанії «Осоння Карпати» та акт прийому-передачі майна в статутний капітал. Суд також скасував державну реєстрацію на самобуди, однак відмовив у знесення будиночків. У липні Верховний Суд відправив справу на новий розгляд у апеляцію.

Прокуратура оскаржувала пункт про знесення самобудів та звільнення ділянки. Під час повторного розгляду Львівський апеляційний суд погодився із позицією прокуратури і визнав належним відповідачем у цій справі саме ТзОВ «Осоння Карпати», якому зараз належить самовільні будиночки. Тому апеляційний суд змінив рішення Дрогобицького міськрайонного суду і задовольнив позов повністю. Цю постанову можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Осоння Карпати» зареєстроване у 2019 році в селі Коротище Східницької громади та займається готельно-відпочинковим бізнесом. Власниками компанії є мешканці Винників Ігор, Ірина та Олег Матвіїшини. Родина розвиває відпочинковий комплекс на місці старої бази «Явір» у Карпатах і наполягає, що збудувала котеджі на місці старих зруйнованих будинків. Проживання в одному котеджі коштує від 5900 грн.