Апеляційний суд дозволив знести самовільні котеджі біля Східниці
Котеджі в Карпатах збудували без погодження відповідного проєкту
Львівський апеляційний суд дозволив знести самовільні будиночки відпочинкового комплексу «Осоння Карпати» біля Східниці, які збудували на державній лісовій ділянці без дозволів.
Йдеться про відпочинковий комплекс у Східниці, який без дозволів збудували на державній лісовій ділянці площею 1,5 га в Східниці. За матеріалами справи, у 2017 році ділянку передали в користування Ірині Матвіїшин. Через порушення умов договору, зокрема, самочинне будівництво, у вересні 2021 році Львівська ОВА розірвала договір через суд і повернула ділянку.
Водночас у 2020 році рішенням Дрогобицького районного суду збудовані дев’ять котеджів загальною площею 895,9 м² узаконили. Пізніше це рішення скасував Львівський апеляційний суд.
Попри це, у 2020 році самовільні котеджі внесли в статутний капітал ТзОВ «Осоння Карпати». У 2023 році прокуратура звернулась в суд із позовом про скасування права власності з вимогою знести самобуди. У 2024 році Дрогобицький міськрайонний суд визнав недійсним протокол зборів компанії «Осоння Карпати» та акт прийому-передачі майна в статутний капітал. Суд також скасував державну реєстрацію на самобуди, однак відмовив у знесення будиночків. У липні Верховний Суд відправив справу на новий розгляд у апеляцію.
Прокуратура оскаржувала пункт про знесення самобудів та звільнення ділянки. Під час повторного розгляду Львівський апеляційний суд погодився із позицією прокуратури і визнав належним відповідачем у цій справі саме ТзОВ «Осоння Карпати», якому зараз належить самовільні будиночки. Тому апеляційний суд змінив рішення Дрогобицького міськрайонного суду і задовольнив позов повністю. Цю постанову можна оскаржити в касації.
За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Осоння Карпати» зареєстроване у 2019 році в селі Коротище Східницької громади та займається готельно-відпочинковим бізнесом. Власниками компанії є мешканці Винників Ігор, Ірина та Олег Матвіїшини. Родина розвиває відпочинковий комплекс на місці старої бази «Явір» у Карпатах і наполягає, що збудувала котеджі на місці старих зруйнованих будинків. Проживання в одному котеджі коштує від 5900 грн.