Збитки Національної бібліотеки Франції оцінили приблизно у 770 тис. євро

Французький суд виніс вирок шістьом громадянам Грузії, яких визнали винними у викраденні рідкісних книг російських письменників XIX століття з провідних бібліотек Парижа та Ліона. Залежно від ролі у схемі вони отримали покарання від 18 місяців умовно до семи років позбавлення волі. Про це у суботу, 13 червня, повідомив інформаційний телеканал Euronews.

Серед викрадених видань були особливо цінні екземпляри, зокрема, перше видання поеми «Борис Годунов» Олександра Пушкіна, надруковане у 1825 році, а також рідкісні книги Михайла Лермонтова та Миколи Гоголя. Прокуратура охарактеризувала дії обвинувачених як «пограбування культурних скарбів» та добре організовану операцію, яка була ретельно спланована і реалізована.

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За даними слідства, учасники схеми відвідували бібліотеки під виглядом дослідників або читачів, які працюють з архівними матеріалами. Спочатку вони фотографували та вивчали рідкісні видання, а згодом непомітно замінювали оригінали якісними підробками.

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Лише збитки Національної бібліотеки Франції оцінили приблизно у 770 тис. євро. При цьому жодну з викрадених книг правоохоронцям поки не вдалося знайти.

Найсуворіше покарання отримав 50-річний Міхеїл З. Суд засудив його до семи років ув’язнення та довічно заборонив в’їзд до Франції. Раніше чоловік уже був засуджений у Литві за аналогічні злочини та отримав понад три роки ув’язнення. Ще двох фігурантів судили заочно. Наразі вони перебувають під арештом у Грузії, яка не екстрадує власних громадян.

Слідчі вважають, що ця справа є частиною масштабної хвилі крадіжок рідкісних книг із бібліотек по всій Європі, яка активізувалася після початку повномасштабної війни Росії проти України. За однією з версій, до організації таких злочинів може бути причетна розгалужена мережа, пов’язана з Росією.

Нагадаємо, 19 жовтня 2025 року зловмисники пограбували галерею Аполлона музею Лувр. Грабіжники викрали намисто й сережку із сапфірової парюри королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії, діадему, смарагдове намисто та пару сережок з парюри Марії-Луїзи, велику брошку у вигляді банта з корсажа імператриці Євгенії.

25 жовтня французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні музею. 30 жовтня поліція затримала ще п’ятьох людей.