У Парижі затримали нових підозрюваних у пограбуванні Лувру

У столиці Франції Парижі затримали ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні музею Лувр. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомив французький новинний телеканал BFMTV з посиланням на прокурорку Парижа Лор Беккюо.

Затримання відбулись у середу, 29 жовтня. Підозрюваних затримали в різних місцях Парижа та навколишніх передмість. Одного з затриманих вважають безпосереднім учасником пограбування, ще четверо – можуть надати слідчим інформацію про те, як розгорталися події. Також правоохоронці здійснили низку обшуків, однак викрадені коштовності досі не знайшли.

«Обшуки, проведені ввечері та вночі, не призвели до повернення награбованого [...] Потроху розслідування посилюється та продовжує встановлювати всіх причетних», – сказала Лор Беккюо.

Таким чином загальна кількість затриманих у справі про пограбування музею зросла до сімох людей.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 жовтня зловмисники пограбували галерею Аполлона музею Лувр. Грабіжники викрали намисто й сережку із сапфірової парюри королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії, діадему, смарагдове намисто та пару сережок з парюри Марії-Луїзи, велику брошку у вигляді банта з корсажа імператриці Євгенії. Однак корону імператриці Євгенії зловмисники викинули під час втечі.

25 жовтня французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні музею. 29 жовтня 34-річному громадянину Алжиру та 39-річному чоловіку офіційно висунули звинувачення. За словами прокурорки Парижа Лора Беккуа, обидва затриманих частково визнали провину.

Слідчі припускають, що грабіжники змогли проникнути до будівлі, скориставшись підйомником на березі Сени, де тривали будівельні роботи.