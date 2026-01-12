Потерпілим надали медичну допомогу

У понеділок, 12 січня, у Києві в одній зі шкіл учень напав із ножем на вчительку та однокласника. Його затримали правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

У дописі йдеться, що повідомлення про напад до поліції надійшло сьогодні, 12 січня, о 08:45. За попередньою інформацією, один з учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника.

Потерпілим надали медичну допомогу.

«Нападника затримано, поліція працює на місці події», – розповіли у Нацполіції.

Доповнено о 12:06. За даними поліції, зранку учень 9-го класу у вбиральні школи одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю, вчительку історії, а також 14-річного однокласника.

У неповнолітнього діагностували множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук та живота. Після скоєного нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Їх госпіталізували, вчителька перебуває у важкому стані.

Слідчі перевіряють зв’язки нападника з Росією. Під час огляду його телефону знайшли переписку з невідомими особами – ймовірно представниками російських спецслужб, з яким неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин.

Дії нападника кваліфікували як замах на вбивство.

Нагадаємо, у листопаді Корецький районний суд Рівненської області виніс вирок чоловіку, який разом із двома неповнолітніми влаштував погром у місцевому ліцеї. Вони розбили вікна, меблі та шкільне обладнання. Через це навчальний заклад кілька днів працював дистанційно.