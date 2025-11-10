Суд покарав чоловіка та двох підлітків, які розгромили ліцей на Рівненщині
Через руйнування навчальний заклад кілька днів працював дистанційно
Корецький районний суд Рівненської області виніс вирок чоловіку, який разом із двома неповнолітніми влаштував погром у місцевому ліцеї. Вони розбили вікна, меблі та шкільне обладнання. Через це навчальний заклад кілька днів працював дистанційно. За скоєне порушник отримав рік іспитового терміну, а підлітки – по 850 грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду від 4 листопада, інцидент стався ввечері 13 жовтня 2024 року. За даними слідства, дорослий і двоє підлітків розпивали алкоголь на території Крилівського ліцею. Згодом найстарший із компанії запропонував неповнолітнім «повеселитися», і вони почали трощити майно школи.
Спочатку зловмисники камінням розбили вікна у майстерні, котельні та головному корпусі. Потім проникли всередину, де перевертали парти, ламали меблі, вибивали двері, пошкодили спортивну вітрину з кубками, вазони, волейбольну сітку, тенісний стіл і розмалювали стіни. Експерти оцінили завдані збитки у понад 61 тис. грн. Через руйнування ліцей тимчасово перевели на дистанційне навчання.
Поліцейські, які прибули на виклик, застали компанію на місці події – хлопці намагалися втекти через вікно, однак одного з них одразу затримали. Пізніше пресслужба Корецької міськради опублікувала фото пошкоджень:
Усі троє в суді визнали провину та заявили, що розкаюються. Також вони повідомили, що відшкодували навчальному закладу завдані збитки.
Суддя Наталія Загородько визнала дорослого винним у хуліганстві та втягненні неповнолітніх у злочин (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 304 КК України) й призначила рік іспитового терміну, а підліткам – по 850 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.