Інцидент стався ввечері 13 жовтня 2024 року у селі Крилів Рівненського району

Корецький районний суд Рівненської області виніс вирок чоловіку, який разом із двома неповнолітніми влаштував погром у місцевому ліцеї. Вони розбили вікна, меблі та шкільне обладнання. Через це навчальний заклад кілька днів працював дистанційно. За скоєне порушник отримав рік іспитового терміну, а підлітки – по 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 4 листопада, інцидент стався ввечері 13 жовтня 2024 року. За даними слідства, дорослий і двоє підлітків розпивали алкоголь на території Крилівського ліцею. Згодом найстарший із компанії запропонував неповнолітнім «повеселитися», і вони почали трощити майно школи.

Спочатку зловмисники камінням розбили вікна у майстерні, котельні та головному корпусі. Потім проникли всередину, де перевертали парти, ламали меблі, вибивали двері, пошкодили спортивну вітрину з кубками, вазони, волейбольну сітку, тенісний стіл і розмалювали стіни. Експерти оцінили завдані збитки у понад 61 тис. грн. Через руйнування ліцей тимчасово перевели на дистанційне навчання.

Поліцейські, які прибули на виклик, застали компанію на місці події – хлопці намагалися втекти через вікно, однак одного з них одразу затримали. Пізніше пресслужба Корецької міськради опублікувала фото пошкоджень:

Усі троє в суді визнали провину та заявили, що розкаюються. Також вони повідомили, що відшкодували навчальному закладу завдані збитки.

Суддя Наталія Загородько визнала дорослого винним у хуліганстві та втягненні неповнолітніх у злочин (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 304 КК України) й призначила рік іспитового терміну, а підліткам – по 850 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.