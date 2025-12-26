Організаторам загрожує до 5 років увʼязнення

У Жовтих Водах та Шахтарську на Дніпропетровщині викрили мережу фальшивих реабілітаційних центрів, де пацієнтів утримували силою. Про це у пʼятницю, 26 грудня, повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його інформацією, рідні пацієнтів із різними видами залежностей платили від 6000 грн на місяць за лікування та реабілітацію. Проте правоохоронці зʼясували, що ці центри не мали жодних ліцензій, тож належної медичної допомоги не надавали.

«287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. Серед них семеро підлітків віком від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи», – зауважив Руслан Кравченко.

Для отримання грошей за «лікування» людей утримували силою та відібрали у них документи. Під час обшуків слідчі вилучили:

паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки;

банківські картки;

чорнові записи;

180 телефонів та комп'ютерів;

зброю та готівку.

Наразі 25 дорослих і всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити неповнолітніх проводили у «зелених кімнатах» за участю психологів.

Чотирьом учасникам схеми, керівникам та наглядачам центрів, оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.