Людей утримували в одному з селищ на Київщині

У Києві затримали злочинне угруповання, яке діяло під виглядом реабілітаційного центру й утримувало у трудовому рабстві понад 30 людей. Про це у п’ятницю, 21 березня, повідомила поліція Києва.



Слідчі з’ясували, що 45-річний організатор псевдоустанови та двоє його спільників підшукували на місцевих залізничних вокзалах чоловіків та жінок, що перебувають у скрутних становищах. Вони пропонували їм лікування від алко та наркозалежності та обіцяли забезпечити житлом і харчуванням. Проте згодом людей привозили до орендованого приватного будинку в одному з селищ на Київщині, де тримали їх в антисанітарних умовах без телефонів та документів.

На фото місце, де незаконно у трудовому рабстві утримували українців

Чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримувачів центру з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над ними знущалися фізично та психологічно.

«Жодних коштів за виконану роботу громадяни не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. гривень на місяць», – розповіли правоохоронці

Всього з трудової експлуатації вдалося визволити 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років.

Нагадаємо, у лютому поліція Київщини викрила жительку Волині, що вербувала молодих жінок і продавала їх у сексуальне рабство за кордоном.