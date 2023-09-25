Львів'янку взяли під домашній арешт за торгівлю людьми

У Києві поліція затримали організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми. 36-річна львів’янка працевлаштовувала українок за кордоном повіями. Вона обіцяла молодим жінкам роботу і гарну зарплату, не уточнюючи про рід діяльності.

«Знаходила через інтернет жінок, які шукали роботу. Зловмисниця обіцяла їм допомогу у працевлаштуванні за кордоном та достойну заробітну плату. Утім після перетину кордону жінки потрапляли у сексуальне рабство», – повідомили 25 вересня у відділі комунікації поліції Києва.

Її викрили оперативники департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва. Зловмисницю затримали під час спроби переправити чергову жінку через кордон.

Під час обшуків вдома вилучили комп’ютерну техніку, телефон, з якого велася переписка з жінками щодо «працевлаштування», чорнові записи тощо. Організаторці злочинної схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми), що передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Жінку взяли під домашній арешт.

Слідчі встановлюють всіх співучасників злочинної схеми, у тому числі за кордоном, а також з’ясовують потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми.