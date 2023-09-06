Жінка вербувала дівчат через месенджер

У понеділок, 4 вересня, на одному з автомобільних пунктів пропуску Яворівського району Львівщини прикордонники спільно з поліцією затримали 26-річну мешканку Вінниччини, яка перевозила двох дівчат за кордон для занять проституцією. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Жінку затримали під час проходження паспортного контролю. Їй повідомили про підозру у торгівлі людьми, вирішується питання про обрання запобіжного заходу для неї. Автомобіль у підозрюваної вилучили.

Судячи з фото з місця затримання, подія трапилась у пункті пропуску Краківець

У прокуратурі Львівської області повідомили, що підозрювана підшукувала дівчат молодого віку привабливої зовнішності, які опинились в скруті, та пропонувала їм вигідний заробіток за кодоном. Також вона обіцяла «завербованим» допомогти в оформленні документів для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в Швеції, де ті мали надавати інтимні послуги.

Із дівчатами підозрювана спілкувалася в месенджері, а потім сама перевозила їх до місця призначення, додали у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.149 (Торгівля людьми) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.