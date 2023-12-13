Наталія Саморядова разом із завербованою дівчиною намагалась виїхати за кордон через пункт пропуску Краковець – Корчова

Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у торгівлі людьми 26-річну мешканку Вінниці Наталію Саморядову, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації у Швеції. Суд призначив їй три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, уродженка Вінниці Наталія Саморядова влітку 2023 року вербувала дівчат для сексуальної експлуатації у Швеції. Жінка шукала молодих дівчат, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

У матеріалах справи вказано, що одну з дівчат Наталія Саморядова переконувала, що за годину надання сексуальних послуг у Швеції вона зможе отримати 275 доларів. Також Саморядова пообіцяла оформити документи та оплатити усі витрати, пов’язані з її переїздом за кордон.

4 вересня Наталія Саморядова разом із завербованою дівчиною намагалась виїхати за кордон через пункт пропуску Краковець – Корчова на автомобілі Infiniti Q50, однак їх затримали правоохоронців. У повідомленні поліції було зазначено, що у авто було двоє жінок, яких Саморядова мала доставити за кордон. Щодо жінки порушили кримінальну справу за фактом торгівлі людьми.

У судовому засіданні Наталія Саморядова свою провину визнала та просила суд суворо її не карати. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали справи та визнала обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначила три роки ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.